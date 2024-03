Il grande esodo. Tifosi mobilitati per la trasferta di Anghiari. Biglietti a 10 euro e parcheggi disponibili La Robur invita i tifosi a sostenere la squadra nella partita decisiva per la Serie D. Biglietti a 10€, aree di parcheggio e indicazioni per l'accesso allo stadio fornite dalla società Baldaccio Bruni.