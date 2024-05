Il grande raduno con 120 tra atleti ed ex. Da un Lunano dei record all’altro. Galeazzi raduna le super squadre

C’era una squadra che faceva faville. Era il mitico Lunano del presidente Severi e compagnia degli anni che vanno dal 1984 al 1993. Tanti i successi e tanti i ricordi e così per rievocarli e per rivedersi venerdì si sarà un’adunata generale che coinvolgerà tutti i protagonisti di quel periodo. "L’idea – spiega Walter Galeazzi, bomber di quel periodo – è nata dal fatto che ho continuato ad avere rapporti con miei ex compagni ed ex dirigenti, ed ogni volta che li incontravo riaffioravano ricordi. Ho quindi deciso di organizzare il raduno ed ho chiesto aiuto a Claudio Severi, a suo figlio Enrico e al mio compagno di gioco per tutto il periodo dalla Prima categoria all’Eccellenza Nico Calabresi".

"Sinceramente non mi aspettavo una adesione così importante – aggiunge Galeazzi – saremo più di 120 persone, e questa è la conferma che oltre ad un grande gruppo di buoni giocatori e società, eravamo e siamo anche grandi uomini con dei valori importanti e fondamentali nella vita e nello sport. Mentre organizzavo questo evento, mi sono reso conto che a Lunano si stanno riformando le condizioni per provare a ripetere una storia come quella da noi vissuta ed ho deciso di allargare questa manifestazione all’attuale società, al loro presidente Massimo Galletti, al sindaco attuale Mauro Dini ed alla famiglia Brugnettini che da sempre è presente dietro le quinte oggi come allora". Il raduno è previsto alle 19,30 allo Stadio Comunale per poi consumare la cena al ristorante ‘La Gatta’ di Lunano.

Amedeo Pisciolini