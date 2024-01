Il Grifone aspetta il Tau. L’obiettivo è la vittoria

La vittoria di "platino" ottenuta a Seravezza ora deve avere un seguito. Ed è quello che Cretella e compagni devono ottenere domenica contro il Tau. Un’occasione da non perdere dopo le recenti occasioni gettate al vento: l’ideale sarebbe arrivare alla sosta con i sei punti in tasca (Tau e Cenaia). Sicuramente non sarà una gara facile quella contro la squadra lucchese, ma, ormai, a questo punto del campionato tutti gli incontri possono riservare delle sorprese. Dopo l’allenamento di mercoledì al Viola Park di Firenze dove i biancorossi hanno ritrovato l’ex compagno di squadra Niccolò Generali (nella foto con Vetrini) attualmente in forza all’Under 18 viola, ieri pomeriggio si è svolta la seduta di allenameno al "Palazzoli". Tutti I giocatori a disposizione di mister Bonuccelli con Nocciolini (che ieri ha ufficialmente firmato con il Grosseto), non ancora al meglio della condizione fisica, Saio e Prati che hanno svolto un lavoro differenziato. I biglietti per la gara con il Tau sono disponibili al Centro Sportivo di Roselle oggi in orario di ufficio 10-13 e 15-18, nelle rivenditorie autorizzate Tabaccheria Stolzi, Edicola La Vasca ed Edicola il Semaforo ed online sul circuito Ciaotickets. I botteghini di Piazza Donatello saranno aperti domenica. Non è escluso che il Grosseto possa partecipare anche quest’anno alla Coppa Carnevale: la società del patron Lamioni è pronta nella eventualità di rinuncia di alcune società già iscritte alla manifestazione.