Il Grifone cerca identità. Primo test con l’Aglianese

La pausa del campionato per la Viareggio Cup cade a pennello per il Grosseto. Il neo tecnico del Grifone Roberto Malotti avrà così a disposizione circa 10 giorni per preparare al meglio il derby contro il Follonica Gavorrano. Alla ripresa delle ostilità infatti, domenica 18, i biancorossi ospitano i minerari dopo il pari di Cenaia, sfida che ha visto i biancorossi traghettati da Di Meglio, pareggiare in rimonta. E Malotti domani avrà modo di testare subito la sua formazione nell’allenamento congiunto contro l’Aglianese che si terrà allo stadio Zecchini. Appuntamento alle 14.30, con la società che ha deciso di aprire il settore della tribuna laterale nord in maniera gratuita. Un test dove Malotti potrà provare magari il 4-3-1-2, modulo che ha spesso utilizzato nella sua ultima esperienza a Montevarchi e che potrebbe riproporre magari anche in Maremma. Per quanto il tecnico fiorentino scelga spesso di adattare la propria formazione ai giocatori che ha a disposizione, tale modulo potrebbe essere "cucito" su misura anche per questo Grifone, che in avanti soprattutto ha giocatori che possono esibirsi con tale schema di gioco. In questi primi due giorni di allenamenti il tecnico ha soprattutto testato la situazione psicologica e caratteriale dei suoi giocatori, ma anche fisica. Ieri infatti doppia seduta di allenamento puntando su carichi di lavoro fisico piuttosto consistenti.