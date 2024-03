Il Grifone doma i "Leoni". Battuto 2-1 il Poggibonsi

Vince il Grosseto con una rete per tempo. Il Poggibonsi, forse meritevole del gol sul parziale di 0-0, non demorde anche sul doppio svantaggio e poi accorcia con Motti al 90’. E i sei di recupero non producono ulteriori variazioni. Nella giornata dell’intitolazione della tribuna a Uliano Vettori, presente il sindaco Bussagli con l’Us Poggibonsi, la famiglia e i Leoni anni Ottanta per il tributo anche a Stefano Lotti, mister Calderini deve rinunciare a Vitiello, colpito da un virus intestinale. Si rivede Motti fra i titolari al centro del tridente d’attacco. Novità anche in retroguardia per il Poggibonsi, con il tecnico che sceglie, per la prima volta, di tenere in panchina Borri. Si gioca su un rettangolo inzuppato per via della pioggia fino a pochi istanti prima del confronto. Eppure la partita è vivace già in avvio tra le incursioni degli ospiti con gli elementi dalle principali qualità, Rinaldini, Marzierli e un indimenticato ex giallorosso come Gianni Riccobono. Sono i padroni di casa a mostrarsi propositivi e a dare l’illusione dell’1-0 grazie a Bellini. L’insidioso rasoterra trova pronto Raffaelli che non trattiene. La difesa del Grosseto si rifugia in angolo, precedendo gli avanti del Poggibonsi. Il Grosseto cresce di livello, conquista due angoli consecutivi e sul secondo della mini serie, al 35’, Rinaldini crossa al centro e Saio, svettando, indirizza la sfera nell’angolo alto: 1-0 per biancorossi. Al 55’ è bravo a riconquistare un pallone Motti, impreciso nella conclusione. Fuori bersaglio anche il tentativo di Bigozzi, ma è il Grosseto, nel momento migliore dei locali, a prendere in pugno la gara. E’ il 62’ È il 62’ quando su cross di Bruni arriva Marzierli, ribatte Pacini e con una carambola la rete finisce nel sacco per il 2-0 a favore del Grifone. Intervento fuori area di Raffaelli, già ammonito, al 23′, con i padroni di casa che protestano, ma il direttore di gara assegna la punizione ai maremmani. Al 26′ annullata una rete al Grosseto per fuorigioco. A questo il Poggibonsi incontra in Raffaelli un baluardo insuperabile. Al 90’ Motti accorcia il passivo. Da ricordare che il Grosseto ha indossato, all’ingresso in campo, la maglia con la scritta "Ciao Riccardo", per ricordare il giovanissimo tifoso biancorosso scomparso prematuramente.

Paolo Bartalini