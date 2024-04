Il Grifone fa il corsaro. Un gol per tre punti

Un gol di Marzierli, ex di turno, basta al Grosseto per aver ragione del San Donato Tavanrnelle. E il Grifone continua a stare in corsa agganciato alla Pianese con -4 punti a due giornate dal termine. La gara di ieri è iniziata con un mazzo di fiori consegnato dal Grosseto ai 200 tifosi in gradinata per ricordare Paolone e con un minuto di silenzio per Mattia Giani (nella foto di Noemy Lettieri la maglietta a lui dedicata). La prima parte della gara ha visto il San Donato Tavarnelle tenere il ritmo del Grosseto. Nella ripresa i maremmani hanno alzato il livello del gioco e un altro ex, mister Malotti, ha indovinato il cambio giusto dal momento che l’ingresso di Romairone ha acceso il Grosseto. Dopo soli 20’ secondi i chiantigiani sono davanti a Raffaelli che para il tiro di Neri. La partita non è entusiasmante ma c’è ritmo. Alla mezzora si vede il Grosseto. Rinaldini, uno dei migliori, va in contropiede ma Manzari riesce a deviare sopra la traversa con un colpo di reni. Due minuti dopo, al 34’ ancora Rinaldini calcia alto di poco. Il Grosseto vuole la vittoria, ma commette qualche errore di troppo sia in attacco che in fase di costruzione mentre regge la diga in difesa dei chiantigiani. Poi il San Donato Tavarnelle ha due fiammate sul finale di tempo. Al 44’ Belli sfiora la traversa con un missile da fuori area e al 45’ Belli crossa per Bellini che solo in area non arriva in tempo per la deviazione. Il Grosseto sembra accusare, ma l’arbitro manda negli spogliatoi. Nella ripresa il Grosseto tira fuori quel tanto di determinazione che basta per vincere. Complice anche l’ingresso di Ramairone, la squadra appare più motivata. Al 48’ Mazierli è solo sotto porta ma il suo colpo di testa a botta sicura è deviato in angolo dal Manzari. I maremmani premono decisamente, il San Donato Tavarnelle è schiacciato nella propria area. Al 55’ è il gol: Macchi crossa in area, Marzierli tira ma Manzari para. La palla ritorna sui piedi dell’attaccante che stavolta segna ed è il 16esimo gol stagionale con la maglia biancorossa. Con il gol calano anche i ritmi. Al 65’ ci prova ancora Marzierli di testa ma la palla finisce fuori. Non succede molto altro e si arriva alla fine la vittoria del Grosseto che tiene il passo della Pianese e continua a sperare a due gare della fine.

Andrea Settefonti