Il Grifone guarda avanti con fiducia. E prepara il match con il Ghiviborgo

Dopo una lunga chiacchierata nello spogliatoio ieri pomeriggio i biancorossi hanno iniziato la preparazione settimanale in vista del match casalingo che domenica, inizio alle 14,30, vedrà di scena allo stadio Zecchini l’undici del Ghiviborgo per l’undicesimo turno del girone d’andata. Ancora in infermeria Morelli, Barontini, Picchi e del giovane Mandolfo, sottoposto, all’esame della risonanza. Il difensore Bruni ha preso parte alla seduta di allenamento ed è probabile che per domenica possa essere a disposizione del mister. Le due vittorie consecutive, tra Poggibonsi e Trestina, sicuramente hanno avuto un effetto "tonificante" sul gruppo ed hanno portato serenità e tranquillità tra I biancorossi i quali hanno imboccato la strada giusta dopo un periodo di appannamento ed hanno trovato le motivazioni idonee e la carica necessaria per proseguire il cammino. Il Grosseto di Bonuccelli (nella foto), come era prevedibile, sembra aver trovato la mentalità e l’equilibirio indispensabili per diventare un protagonista assoluto del girone. E anche le parole del "giovane" portiere Francecso Raffaelli nel post partita con il Trestina fanno ben sperare. "Sto vivendo una grande esperienza nel Grosseto e voglio continuare così per arrivare a grandi traguardi insieme alla squadra. Le critiche mi stimolano ancora di più: e sul campo voglio dimostrare di meritare questa maglia".