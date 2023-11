Il Grifone in trasferta: "Serve solo la vittoria"

"Dobbiamo continuare a vincere, perchè soltanto così possiamo fare il salto di qualità. Mercoledì ho ritrovato la mia squadra che gioca il calcio che voglio io proiettata verso la fase offensiva anche se abbiamo rischiato grosso perchè abbiamo commesso errori e adesso affrontiamo il Trestina con la voglia di vincere".

L’allenatore Vitaliano Bonuccelli si conferma ottimista nonostante le assenze di oggi: Schiaroli, squalificato, Bruni e Picchi infortunati per non parlare di Morelli e Barontini. "Il Grosseto è in grado di far fronte alle assenze – prosegue il tecnico che ha avuto un pensiero per la sua Viareggio colpita dal maltempo –, perchè ha una buona rosa. Il Trestina, che affrontiamo con grandissima fiducia, è una squadra che ha lunga esperienza di categoria, in avanti gioca con le tre punte ed ha giocatori importanti. Al di là del valore degli avversari e delle condizioni del terreno di gioco noi dobbiamo pensare a noi stessi: dobbiamo essere in grado di fare la partita aggredendoli alti e con intensità senza perdere mai l’equilibrio fra i vari reparti. Una vittoria se la meritano anche i nostri tifosi che ci seguono sempre con tanta passione". Un reparto difensivo, quindi, completamente nuovo con Cretella, preferito per la sua esperienza a Carannante, e Giuliani al posto di Schiaroli e Bruni; per il resto non ci dovrebbero essere grandi novità. Inizio della gara alle 14.30.