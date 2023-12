Il Grifone si è rilanciato alla grande. Ma non è ancora il momento di esaltarsi

Finalmente è arrivata la tanto desiderata vittoria esterni dopo i numerosi pareggi. Il successo contro il Real Forte Querceta ha riportato serenità e tranquillità nell’ambiente biancorosso. In primo piano va ricordato che il Grosseto è una delle poche squadra italiane che è riuscita a mantenere la propria imbattibilità fino a questo punto di stagione. Inoltre domenica scorsa è stata una giornata favorevole al Grifone perché il Grosseto con i tre punti conquistati è tornato ad occupare il terzo posto in classifica in virtù dei risultati negativi ottenuti dalle dirette avversarie. Mister Bonuccelli, come aveva preannunciato, ha apportato alcune modifiche senza mai rinunciare, però, al suo modulo offensivo: quando la squadra riesce a trovare il giusto equilibrio tutto torna più facile. Inoltre quando emerge la qualità di alcuni giocatori più rappresentativi il risultato si vede. Ora che Cretella e compagni hanno ripreso a vincere è necessario che proseguano su questa strada perché il campionato è ancora lungo e tutto può succedere. Ala termine del girone d’andata mancano tre giornate contro squadre che sono, in linea teorica, abbordabili. L’importante, però, è non esaltarsi con troppa facilità: bisogna andare avanti sotto traccia senza fare troppi proclami. E poi c’è il mercato aperto ed il direttore generale Filippo Vetrini può ancora giocare alcune carte.