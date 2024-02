Il Grifone si è rilanciato: "E’ un gruppo sano"

Che ammucchiata al vertice della classifica. Ad inseguire la Pianese (45 punti) che cammina a corrente alternata troviamo un terzetto composto da Grosseto, Livorno e Follonica Gavorrano (41). A undici giornate al termine giochi ancora aperti. "Un risultato che ci fa ben sperare" ha dichiarato il direttore generale Filippo Vetrini nel dopo-partita ricordando che per la prima volta si è seduto sulla panchina biancorossa. Il successo ottenuto nel "derby della Maremma" ai danni dei minerari sicuramente ha riportato serenità e tranquillità nell’ambiente del Grifone, anche se il bello viene adesso. E bisogna restare con i piedi per terra. L’allenatore Malotti, dunque, ha fatto centro al primo tentativo: oltre all’aspetto tecnico e tattico la "mano" del nuovo tecnico ha influenzato il gruppo sotto l’aspetto mentale. "E’ un gruppo sano e sono orgoglioso di loro" ha puntualizzato il dg Vetrini che in un certo qual modo ha confermato quanto dichiarato dal giovane Grasso: "Ora il gruppo è più coeso e più affiatato". Nella considerazione generale positiva per tutto il gruppo ci piace spendere una parola per il difensore Prati e per l’attaccante Romairone, due ragazzi, poco utilizzati prima,, ma che, gettati nella mischia, hanno risposto "presente". Naturalmente piacevole la conferma del giovane Grasso. E domenica trasferta a Sangiovanni Valdarno dove il Grosseto ritroverà il giovane Rotondo.