Il Grifone si rilancia. Vittoria sudata, ma pesante

Il Grosseto cerca e trova la vittoria che nelle intenzioni della vigilia avrebbe dato nuove prospettive alla corsa verso le posizioni altissime di classifica. Ora i torelli sono a -4 dalla vetta della Pianese. Seconda sconfitta di fila invece per il Seravezza che da primo che era... adesso è terzo a -3 dalla vetta, scavalcato al secondo posto dal Follonica Gavorrano ed a +1 sulla quarta che è proprio quel Grosseto contro cui ieri ha perso di misura al ritorno (1-0) esattamente come all’andata (2-1 in rimonta).

Il risultato però non va giù ai padroni di casa: "Forse ci sarebbe andato stretto pure il pareggio", ha detto a fine gara il tecnico dei versiliesi Amoroso. E la gara ha vissuto strascichi polemici per alcune decisioni arbitrali aspramente contestate dalla dirigenza verdazzurra.

Sul campo è stata una partita tirata, dai toni agonistici importanti. Il Seravezza, privo dello squalificato Coly (che scontava la seconda delle 3 giornate rimediate), conferma il collaudato 4-2-3-1 mentre i torelli del ’Condor’ Vitaliano Bonuccelli (privo di Giustarini, Morelli, Arcuri, Saio, Bruni e Prati) hanno intrapreso la strada del 3-5-2, abbassando di qualche metro il proprio baricentro.

A sbloccare l’incontro ci pensa l’esterno destro 2004 Macchi che infila in buca d’angolo dopo aver ricevuto palla, colpevolmente lasciato solo, sul cross di Rinaldini deviato in modo fortuito e decisivo da Bedini (era stato bravo l’inesauribile Sabelli ad intercettar palla nella metà campo avversaria sul disimpegno di Granaiola). Nel primo tempo piace di più, per atteggiamento, la squadra maremmana che con Marzierli mette in difficoltà la difesa locale e poi cestina il raddoppio con capitan Cretella (fallito il pallonetto a tu per tu con Lagomarsini). E mentre non piace la gestione dei cartellini da parte dell’arbitro bergamasco Pizzi, il Seravezza crea le sue occasioni con Putzolu (grande aggancio ma tiro fuori), con Mannucci di testa su corner e con una ripresa fatta di tantissimi cross dalle corsie laterali mai però concretizzati. Raffaelli poi è bravo su Camarlinghi. E i versiliesi recriminano su due rigori chiesti e non concessi: mani in area di Aprili al 44’ e poi atterramento di Benedetti all’82’.