Il Grifone torna in campo: "Gara tosta, ma niente scuse"

"Non sarà per niente una passeggiata perchè gli avversari cercano punti per la salvezza ed il terreno di gioco è insidioso, dove sicuramente non emergerà la qualità. Ma nel caso di una prova negativa da parte nostra questo aspetto non dovrà rappresentare una scusante. Quindi ci vorrà il migliore Grosseto come quello al quale ci hanno abituato i nostri giocatori sempre in continua crescita come dimostrato nelle ultime gare".

L’allenatore Roberto Malotti non nasconde le insidie che attendono il Grifone nella gara che li vedrà impegnati oggi, inizio alle 15, a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato Tavarnelle. "Sono sicuro – ha proseguito il tecnico – che la squadra chiuderà questo campionato in bellezza, dimostrando quella qualità che qualche volta invece è mancata. Questi sono giocatori importanti che hanno un valore e faranno di tutto per non lasciare nulla di intentato. Da quando sono arrivato il gruppo è sempre cresciuto sotto tutti i punti di vista".

Arbitro dell’incontro Eremitaggio di Ancona. Intanto sta per partire il sondaggio che coinvolgerà l’intera tifoseria del Grosseto. Da domani, infatti, attraverso i canali ufficiali della società sarà possibile scegliere tramite votazione le tre maglie che verranno indossate dal Grifone nella prossima stagione. Tantissimi sono stati i progetti realizzati con entusiasmo dagli studenti del Tecnico, Grafica e Comunicazione del Polo Bianciardi.