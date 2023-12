Il Grifone torna in campo. Sfida con il Belvedere

Allenamento congiunto domani con inizio alle 10.30 allo stadio "Zecchini" tra il Grosseto ed il Belvedere. Sarà aperto il settore della tribuna coperta. Alle 12.30 conferenza stampa del direttore generale Filippo Vetrini per fare il punto sul calciomercato. Ieri pomeriggio sul terreno del "Palazzoli" i biancorossi hanno disputato la seduta di allenamento alla quale ha partecipato il nuovo arrivato Guido Davì (nella foto). Il difensore Lorenzo Schiaroli, dopo il taglio della società biancorossa è approdato al Livorno, squadra che il Grifone affronterà nella seconda giornata del girone di ritorno. E nella lista dei partenti, dopo Gianassi, Giuliani e Picchi sembra esserci anche il difensore Gabriele Carannante. E a proposito del calendario l’inizio del girone di ritorno potrebbe rivelarsi determinante per il Grifone: dopo Sansepolcro, infatti, i biancorossi affronteranno il Livorno, il Seravezza Pozzi ed il Tau Altopascio, scontri diretti dal cui esito potrebbe dipendere molto il futuro.

Tra gli sportivi maremmani c’è curiosità nel vedere all’opera il nuovo Grosseto che mister Bonuccelli dovrebbe ridisegnare grazie all’arrivo dei nuovi Grasso, Romairone, Russo e Davì. Al di là del modulo che verrà adottato, quello che conta sarà l’atteggiamento che i giocatori saranno in grado di tenere in campo: nel girone di ritorno, infatti, non saranno più possibili passi falsi perchè non ci sarà più tempo per recuperare.