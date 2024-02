Il Grifone vince il derby. Esordio felice per Malotti

Il Grosseto, dopo un lungo periodo di astinenza allo "Zecchini, circa tre mesi, è tornato con merito alla vittoria nel "derby della Maremma". I biancorossi di mister Malotti, esordio vincente sulla panchina biancorossa, hanno avuto ragione dei minerari, al termine di un match che ha visto un primo tempo deludente, sotto l’aspetto del gioco ed una ripresa nella quale i padroni di casa, sono apparsi più vivaci. I due tecnici mandano in campo due schieramenti inediti con un Grosseto "proteso" in avanti secondo la filosofia del neo allenatore mentre gli ospiti appaiono più "prudenti", ma non rinunciatari. Dopo dieci minuti di studio il Grosseto va vicino al vantaggio. Dopo uno scambio Rinaldini-Riccobono la sfera giunge sui piedi di Marzierli che batte di prima intenzione all’interno dell’area di rigore: il pallone colpisce il palo e l’azione sfuma. Padroni di casa in avanti sfruttando, soprattutto, la corsia laterale destra, ma con poco ragionamento, mentre i minerari si difendono con ordine e, a tratti, con qualche affanno. L’arbitro interrompe spesso il gioco in campo che lascia molto a desiderare considerando il valore delle due squadre. Si va al riposo senza emozioni e con il gioco continuamente spezzettato dal direttore di gara. Troppo poco per un Grosseto "bisognoso" dei tre punti. In avvio di ripresa il Grosseto passa subito in vantaggio. Dopo due minuti è Romairone che trova lo spiraglio giusto su cross di Grasso ed infila il portiere Filippis. I minerari reagiscono e con Regoli Vieri sbagliano la più facile delle occasioni. La gara si vivacizza ed è Rinaldini che sbaglia da buona posizione. Al 32’ Mauro fallisce da distanza ravvicinata. Al 47’ gli ospiti colpiscono una traversa con un colpo di testa di Dierna su corner.