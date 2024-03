Il Grosseto adesso è terzo. La rincorsa continua

Prosegue la rincorsa del Grosseto (49) verso la testa della classifica: ora I biancorossi sono sul podio assestandosi in terza posizione alle spalle di Pianese (52) e Follonica Gavorrano (53) capolista. La vittoria sul Trestina, infatti, ha consentito a Cretella e compagni di scavalcare il Livorno, uscito sconfitto dal match con il Follonica Gavorrano: per il momento una piccola soddisfazione quando mancano sette giornate al termine del campionato (in trasferta Ghiviborgo, Pianese, Tavarnelle, Montevarchi, in casa Ponsacco, Real Forte Querceta e Orvietana). La "cura Malotti", dunque, sta dando I risultati sperati (tre vittorie e due pareggi) per cui I biancorossi devono proseguire su questa strada cercando sempre la vittoria e senza guardare I risultati delle avversarie per poter chiudere il torneo "senza rimpianti – come ha affermato il direttore generale Filippo Vetrini – e soltanto all’ultimo minuto dell’ultima partita tireremo le somme". Al di là della prestazione, ora, contano soltanto i punti: e I biancorossi sono entrati in questo ordine di idee. Il resto sono soltanto chiacchiere. Intanto la società biancorossa, nelle persone del patron Giovanni Lamioni, del presidente Antonio Fiorini, del direttore generale Filippo Vetrini e del direttore operativo Iacopo Tonelli, si unisce al dolore e all’apprensione della società amica Acf Fiorentina per le condizioni di salute del direttore generale viola Giuseppe Barone al quale rivolgono gli auguri di una pronta guarigione.