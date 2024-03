Il Lentigione vince e resta in corsa per la C

LENTIGIONE

1

PROGRESSO

0

LENTIGIONE (4-3-2-1): Rizzuto, Martini, Capiluppi, Nava, Cortesi, Grifa (Manzotti 14’ st), Battistello, Nappo, Sala (Bocchialini 32’ st), Montipó (Roma 38’ st), Formato. A disp: Zovi, Grieco, Nanni, Sabotic, Turri, Manco. All. Beretti.

PROGRESSO (4-3-1-2): Cheli, Baccolini, Cocchi, Hasanaj, Selleri, Barbieri (Iacovoni 22’ st) Corzani, Mele, Matta (Donnarumma 22’ st), Ferraresi (Pinelli 39’ st) Cancello (Carrozza 32’ st). A disp: Bizzini, Busi, Dal Monte, Mandes, Nanetti. All. Vullo.

Arbitro: Salvatori di Macerata (Cattaneo e Cappelletti).

Rete: pt Nava 3’.

Note: ammoniti Grifa, Hasanaj e Corzani.

La nona giornata del girone di ritorno di Serie D vede vincere le prime sei in classifica, con la sola esclusione del Forlì e dunque i distacchi tra le altre big restano immutati con la classifica che si allunga.

Il Lentigione fa il suo dovere battendo il Progresso di misura: 1 a 0, con gol segnato in avvio di partita.

Il Lentigione passa infatti subito in vantaggio al 3’ con Nava: bel cross di Cortesi, raccoglie Nava che insacca in rete. Al 10’ Formato, a tu per tu con Cheli, prova a servire Sala, ma il tentativo non va a buon fine. Al 27’ il Lentigione sfiora il raddoppio con un bel cross di Formato per Montipó che, in scivolata, va a un soffio dal gol.

Risponde il Progresso con una conclusione di Barbieri dalla distanza che però non impensierisce Rizzuto. Ci riprova il Progresso con un colpo di testa di Cocchi sugli sviluppi di un corner, palla a lato. Risponde il Lentigione con un bel tiro di Formato ribattuto in area. Al 39’, occasionissima per il Lentigione con Capiluppi che conclude alto dal cuore dell’area. Il secondo tempo si apre con due attacchi del Progresso verso l’area dei padroni di casa, conclusi però con un nulla di fatto. Ci prova il Lentigione con la conclusione di Sala, bravo Cheli a deviare in corner. Azione fotocopia al 18’, con Sala che da buona posizione non riesce a trovare il gol. Poco dopo Formato sfiora l’eurogol in rovesciata: la traversa gli dice di no. Un minuto più tardi, gran tiro di Battistello dal limite, Cheli sventa. Ci provano gli ospiti nel finale, palla sulla traversa e poi tra le mani di Rizzuto.

"Sapevamo che il Progresso era difficile da affrontare – dice mister Paolo Beretti - fisicamente pronta, combattiva e con grande dinamismo. Dovevamo sfruttare un episodio ed è venuto subito su uno schema di palla inattiva, poi mi spiace aver sbagliato tanti contropiede che potevano chiudere la partita. Avanti così". Valerio Nava ha realizzato il gol che ha segnato l’incontro: "Spesso mi spingo in avanti per cercare magari il gol di testa, questa volta la palla è arrivata bassa da Cortesi, forse Formato l’ha toccata, è rimasta lì e io l’ho buttata dentro di piede. Partita difficile, comunque, che abbiamo meritato di vincere, pur soffrendo sino alla fine".