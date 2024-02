Il libro. ’Certi amori’ di Cannoni sbarca a Torrenieri

Il successo del libro di Fabio Cannoni ‘Certi amori non finiscono-Dal principio alla libidine’, già alla seconda ristampa, varcherà le mura di Siena e sbarcherà in provincia. La pubblicazione sarà infatti presentata, venerdì alle 18 alla biblioteca del Circolo Arci di Torrenieri. L’evento è il primo appuntamento di ‘Bomber tra le righe-Leggere il Calcio: un viaggio tra storie e palloni’, una serie di incontri con società sportive, atlete e atleti, appassionati di calcio maschile e femminile a Torrenieri e in provincia di Siena, organizzata dalla Polisportiva Torrenieri e dalla Biblioteca Arci. Nel libro ‘Certi amori non finiscono’ lo storico tifoso bianconero Fabio Cannoni ha raccontato trent’anni di vita al seguito della Robur, tra aneddoti, foto, ricordi e curiosità. Trent’anni di gioie, sconfitte, passione e chilometri.