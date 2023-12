IL Libro sulla recanatese. Presentato il volume, c’era anche Melchiorri

L’imprevista sosta dell’altro ieri, con il rinvio forzato del match in calendario contro il Gubbio in programma al "Barbetti", ha consentito ai giocatori della Recanatese anche qualche fuori-programma. Come quello che ha visto protagonista il forte attaccante giallorosso Federico Melchiorri che ha preso parte alla presentazione del volume del centenario della Recanatese nella nuova libreria aperta in Piazza Giacomo Leopardi. Con lui c’erano anche i due co-autori, e cioè Francesco Fiordomo ed Angela Latini, ed anche don Roberto Zorzolo, assistente spirituale del Csi Marche, oltre naturalmente a diversi tifosi ed appassionati. È stata anche un’occasione per ripercorrere una lunga storia di calcio e di passione nella città leopardiana.

Si dirà: l’attaccante giallorosso è l’ultimo arrivato nel secolo di storia inaugurato dai "pionieri" nel 1923, ma si tratta di un giocatore perfettamente integrato nel gruppo e nel contesto leopardiano e si è dunque prestato con grande disponibilità a presenziare all’appuntamento. Un libro, tra l’altro, particolarmente godibile anche perché prettamente fotografico e dove davvero si possono trovare immagini inedite che provocano, inevitabilmente, a tanti lettori anche un pizzico di nostalgia.