Il lutto. Grande cordoglio per la scomparsa di Rossano Berti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rossano Berti, allenatore dei portieri oggi alla Carrarese e un passato anche nel Siena. Nato a Viareggio, 55 anni fa, Berti ha lavorato sotto la Torre del Mangia nella stagione 2009/ 2010, quando sostituì nel ruolo Emilio Tuccella, e in quella 2010/2011, tecnico nel settore giovanile, nello staff di Michele Mignani. Dopo l’esperienza in bianconero ha iniziato una lunga collaborazione con Davide Nicola. "Buon viaggio, amico caro", ha scritto come incipit del suo messaggio di cordoglio il tecnico dell’Empoli. Berti, da calciatore e da mister, ha indossato i colori di molte squadre toscane, dalla Fiorentina al Viareggio, dalla Massese al Livorno. Berti è stato anche socio fondatore di Apport, associazione che si occupa di preparazione e metodologia dell’allenamento dei portieri e autore del libro ‘L’allenamento delle capacità coordinative per il giovane portiere di calcio: 646 esercizi’.