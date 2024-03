Il Masone cerca l’impresa. Gattatico con un solo risultato

Da stasera (ore 20.30), meteo permettendo, comincia una tre giorni di recuperi per il calcio dilettanti.

Terzo impegno casalingo di fila per il Casalgrande che attende i modenesi della Madonnina e sono sempre all’inseguimento della capolista Montombraro di scena sul sintetico del Polinago. Fuga sui sintetici anche per diverse altre squadre: il Daino ha scelto il campo del Santos per il derby con l’inguaiato San Prospero Correggio, mentre la FalkGalileo continua a scegliere l’impianto di via Luthuli per arginare la Vis San Prospero.

Dopo due ko in stecca, serve una reazione alla Rubierese che dovrà adattarsi al sintetico della Solierese.

Dopo aver incassato la mazzata del giudice sportivo che ha fermato fino al 5 settembre il preparatore dei portieri Becchi perché domenica ha afferrato il polso dell’arbitro senza arrecargli danni fisici, per quattro giornate il centrocampista Garimberti che rivolgeva offese al direttore di gara dopo averne contestato una decisione e per un turno il difensore Bucci, il Guastalla deve ripartire nel derby del "Borelli" contro la Virtus Correggio.

Severo test per il Masone che deve arginare la capolista Ganaceto, mentre la Virtus Libertas del fresco ex di turno Rispoli attende al pomeriggio la Povigliese costretta al blitz per avvicinare i play-off.

Domani sera solo un risultato per il Reggiolo che rende visita alla cenerentola Virtus Cibeno.

In Seconda categoria match senza domani per il Gattatico che deve accorciare sul Fonta Calcio per tenere viva la speranza play-off; impegno posticipato a venerdì sera per la Campeginese contro il Pro Villanova. Dopo aver dominato e conquistato con 3 gare d’anticipo i rispettivi gironi di Terza categoria, Casalgrandese e S.Ilario cercano una storica doppietta nel Memorial dei Presidenti giunto ai quarti di finale.

In caso di parità, si procederà direttamente coi rigori.

Il programma

Prima categoria. Girone B: Boca Barco (28)-Quattro Castella (32) domani; Casalese (40)-Celtic Cavriago domani, ore 20.45. Girone C: Daino Santa Croce (43)-S.Prospero Correggio (24) sul sintetico "Lari" ore 21; FalkGalileo (26)-Vis S.Prospero (35) sul sintetico "Valli"; Ganaceto (52)-Masone (43) sul sintetico modenese di S.Prospero; Solierese (35)-Rubierese (26) sul sintetico "Stefanini"; Viadana (34)-Original Celtic Bhoys (30); Virtus Cibeno (16)-Reggiolo (17) domani, sul sintetico di S.Prospero; Virtus Correggio (32)-Guastalla (42); Virtus Libertas (46)-Povigliese (39) ore 14.30. Girone D: Carpineti (12)-Lama 80 (23); Casalgrande (53)-Madonnina (26).

Seconda categoria. Girone B: Fc 70 (17)-Virtus S.Lorenzo (36) a Cadelbosco Sopra; Gattatico (32)-Fonta Calcio (36); Levante (24)-Virtus Calerno (31) a Castelnovo Sotto. Posticipata a venerdì sera Campeginese (45)-Pro Villanova (28).

Terza categoria (quarti Memorial Presidenti): Cavriago-Amici di Davide a Barco; Casalgrandese-Fosdondo; M.T.1960-Vetto ore 21; S.Ilario-Team Corcagnano.