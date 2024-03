Il Massa Valpiana è in Promozione

Il Massa Valpiana è campione e promosso in Promozione con sei giornate d’anticipo. Si è conclusa ieri, col successo 1-0 sul Lornano Badesse, la cavalcata vincente della formazione allenata da Maneul Madau. Al Poggio di Massa Marittima al novantesimo è scattata la grande festa con fumogeni e grande tifo per una squadra capace di collezionare 20 vittorie in 24 incontri, più un pareggio ed una sola sconfitta. Grande soddisfazione per la squadra del presidente Riccardo Berti che ha "ammazzato" il campionato. Il Massa Valpiana ha collezionato finora 63 punti, distanziando le altre inseguitrici di oltre 20 punti. Una squadra, quella allenata da Madau, allestita per fare bene sia in coppa che in campionato. La Coppa Toscana è sfuggita per una distrazione in un turno infrasettimanale, mentre in campionato c’è stato solamente un passo falso, con un ko, e poi un ruolino di marcia incredibile, visto che difficilmente una squadra a marzo era già promossa. "Colpa" anche della antagoniste, che non sono state in grado di reggere il ritmo della prima della classe.

La classifica: Massa Valpiana 63, Pianella 41, Donoratico 40, Casolese 39, Fonteblanda 36, San Miniato 34, San Gimignano 33, Pomarance 33, Venturina 31, Monterotondo 31, Lornano Badesse 29, Argentario 28, Gracciano 26, Forte di Bibbona 23, San Vincenzo 19, Manciano 18.