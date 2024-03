1

JESINA

(4-3-3): Petrucci; Nisi, Boccioletti, Morani (1’ st Pierpaoli), Giunchetti (28’ st Bellucci); Magnani, Cusimano, Dalla Bona; Rivi (47’ st Tagnani), Sartori, Montesi (36’ st Barro). All. Ceccarini.

JESINA (4-4-1-1): Pistola; Grillo (36’ st Brega), Giovannini, Zandri, Capomaggio; Lucarini, Chacana, Zagaglia (32’ st Nazzarelli), Trudo (23’ st Kouentchi); Belkaid; Marcucci (28’ st Ottaviani). All. Strappini.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 6’ st Sartori.

Partita molto importante per entrambe le formazioni e per i rispettivi obiettivi. Alla fine la spunta l’Urbino che ha dimostrato di essere squadra solida con un Sartori in più nel motore, che timbra il 12° centro stagionale, consolidando il quarto posto in classifica prima dello sprint finale. Parte forte l’Urbino che all’8’ crea l’occasione più ghiotta del match con Boccioletti che servito da Morani calcia alto con Pistola ormai spacciato. Passa un minuto e Dalla Bona serve Montesi che non ci arriva per millimetri. Partita che non si sblocca giocata su un campo che rende difficile ogni giocata. Al 20’ Rivi serve Sartori che di testa impegna Pistola che blocca. Poi l’Urbino chiede un rigore per un intervento scomposto su Sartori ma Tasso lascia correre. La Jesina si fa viva dalle parti di Petrucci per la prima volta al 30’ con Belkaid che conclude dal limite con Petrucci che blocca. Nella ripresa l’Urbino subito in vantaggio: Giunchetti lancia Sartori in profondità che entra in area e fulmina Pistola con un destro preciso. La partita prende una piega diversa con l’Urbino che cerca di chiudere la gara in contropiede e Jesi che prova a crescere ma senza mai impensierire i gialloblù. Quattro finali al termine del campionato con obiettivo play off: la vetta della classifica ora dista 4 punti.

Ivan Santi