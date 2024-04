Il match. Cenaia, sconfitta ma orgoglio e spettacolo

POGGIBONSI

4

CENAIA 1969

1

POGGIBONSI: Di Bonito, Bellini (42’ st Lepri), Vitiello, Gistri, Bigica (28’ st Mazzoli), Barbera, Purro (33’ st Corcione), Borri, Cecconi (42’ st Cecchi), Martucci, Martino (20’ st Di Paola). All. Calderini.

CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Papini, Scuderi, Tognocchi (1’ st Rustichelli), Bartolini (30’ st Cocucci), Macchia (1’ st Fenzi), Fontana, Botrugno (25’ st Becucci), Ferretti (15’ st Manfredi), Pasquini. All: Iacobelli.

Arbitro: Antonini di Ravenna.

Marcatori: al 12’ e 33’ pt Purro, 25’ pt Vitiello(R), 28’ pt Bellini, al 38’ st Rustichelli.

Note: Causa infortunio muscolare ad un assistente dell’arbitro la partita è iniziata con ca. 50’ di ritardo.

POGGIBONSI – Allo "S.Lotti" di Poggibonsi i giallorossi locali battono nettamente il Cenaia e, dopo aver raggiunto la quota salvezza, ora puntano all’obiettivo di raggiungere in classifica quota 50 punti. La partita che, sul piano dei verdetti attesi del campionato, non aveva più niente di importante da dire si è dimostrata interessante per lo spettacolo offerto. Per il Cenaia invece è stata l’occasione per provare diversi giovani in proiezione nuova stagione. Il mister verde arancione Iacobelli ha fatto esordire, dal primo minuto, il giovane 2006 Niccolò Botrugno, e, nel finale di partita, ha fatto entrare anche l’altro 2006 a disposizione Matteo Cocucci. Tanti gol e numerose azioni hanno caratterizzato questa partita tipica da fine stagione.

La vittoria del Poggibonsi è maturata nel primo tempo in cui il Cenaia ha subito quattro gol in poco più di mezz’ora di gioco. I locali vanno subito in gol, al 12’, con Purro che dalla distanza trova l’incrocio dei pali della porta difesa da Borghini. Il raddoppio del Poggibonsi arriva su calcio di rigore concesso dall’arbitro per fallo commesso da Bartolini. Trasforma Vitiello al 25’. Al 28’ terzo gol locale realizzato da Bellini che di testa concretizza un cross proveniente dalla destra. Al 33’ la compagine di casa va al poker con Purro, al suo secondo gol personale, che, a seguito di una rimessa laterale, riesce a battere il portiere del Cenaia. Nella ripresa il Poggibonsi, acquisito il risultato, cerca di controllare il gioco e il Cenaia ha la possibilità di creare alcune buone occasioni da gol. Clamorosa quella capitata al 15’ a Rossi, che, involatosi solitario verso la porta avversaria, si mangia letteralmente il gol. Al 38’ invece c’è il gol della bandiera dei verdi arancioni realizzato da Rustichelli che, dopo uno schema da calcio d’angolo, calcia un gran tiro con la palla che si infila sotto l’incrocio dei pali.

Pietro Mattonai