Il Mazzola non sfonda sul campo del Certaldo. I padroni di casa si qualificano ai calci di rigore

CERTALDO

4

MAZZOLA

2 dcr

CERTALDO: Gasparri, Ciappi, Usai (65’ Innocenti), Borboryo, Lastrucci, Napoli (61’ Zefi), Cito, Bettoni (73’ Casella), Pieracci, Cenni (86’ Lebbaraa), Mearini.

Panchina: Chesi, Vanni, Pagliai, Piochi, Signorini. Allenatore Corsi.

MAZZOLA: Fontanelli, Forconi, Vecchiarelli, Gucci, Campatelli, Bonechi, Gjana (83’ Iasparrone), Zanaj, Geraci (70’ Borri), Bouhamed, Boumarouan (71’ Landozzi).

Panchina: Masiero, Iacoponi, Becucci, Zeppi, Ghiozzi Pasqualetti, Leonardi. Allenatore Ghizzani.

Arbitro Carnevali di Prato (Di Legge e Di Spigno).

Reti (rigori): Bonechi gol, Ciappi gol, Campatelli parato, Mearini gol, Bouhamed gol, Pieracci gol, Borri parato, Vanni gol.

Note – Ammoniti: Boumarouan e Campatelli; angoli 2-6; recupero 1’ pt e 4’ st.

CERTALDO – Ci vogliono i calci di rigore, dopo lo 0-0 al 90’, per decidere, tra Certaldo e Mazzola, la qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza: la spuntano i viola, 4-2 con tanta amarezza in casa senese.

Decisivi gli errori di Campatelli e Borri, con Fontanelli che intuisce e sfiora soltanto tre penalty avversari.

Nel primo tempo, avaro di emozioni, la squadra di Ghizzani ha la chance per lo 0-1 all’11’: Gucci colpisce il palo, la palla finisce a Geraci, la cui rovesciata termina di poco fuori. Al 31’ altra occasione: il cross di Bouhamed, dopo un angolo battuto corto, è deviato da Gucci che non inquadra però la porta. Pericoloso il Certaldo al 34’: Cenni scatta sul filo del fuorigioco, bravissimo Forconi a recuperare. Nella ripresa il Certaldo acquisisce maggiore sicurezza e ha scalda i guantoni di Fontanelli con il solito Cenni, abile nello smarcarsi e indirizzare in porta un velenoso destro. Al 72’ Mearini strozza la conclusione. Sessanta secondi dopo il traversone di Landozzi pesca Borri a centro area, Usai salva sulla linea. Il triplice fischio dell’arbitro anticipa i tiri dal dischetto.