Il Mazzola si fa beffare nel recupero. Sconfitta amara contro la Rondinella

MAZZOLA: Fontanelli, Rocchetti (89’ Boumarouan), Vecchiarelli, Zanaj (70’ Gjana), Iacoponi, Bonechi, Bouhamed, Camilli, Borri (89’ Forconi), Taflaj, Barducci, Gandolfi. Panchina: Gucci, Zeppi, Landozzi, Majuri, Beccucci. Allenatore Ghizzani

RONDINELLA: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzoli, Bartolini (50’ Giorgelli), Gorfini, Baldesi, Fantechi, Polo, Rosi (75’ Antongiovanni), Frezza (75’ Travaglini). Panchina: Bertini, Agrello, Iania, Perini, Cecchi, Di Franco. Allenatore Gutili

Arbitro Bo di Livorno (Puccini – Paoli).

Rete: 93’ Antongiovanni.

Note: Ammoniti: Iacoponi, Camilli, Gorfini, Giorgelli. Espulso: Gorfini (72’). Recupero: 1 e 4.

SIENA – Il Mazzola subisce la prima sconfitta stagionale in casa contro una Rondinella che si impone allo scadere nel match. Il primo tempo era stato equilibrato. Un po’ più intraprendente è il Mazzola che al 19’ va vicino alla rete per un errore difensivo degli avversari, ne approfitta Taflaj, che dopo aver saltato un difensore calcia a botta sicura, ma la palla finisce sul palo. Al 33’ è la Rondinella che si affaccia nell’area del Mazzola con una punizione dal limite laterale, il portiere Fontanelli riesce a respingere. Nel secondo tempo la partita si innervosisce. Al 73’ viene espulso il difensore della Rondinella Gorfini che riceve il secondo cartellino giallo per un fallo a centrocampo. Fiorentini in dieci, ma pronti a colpire. Prima però presenta un’ottima occasione (proprio al 90’) per il Mazzola, con un bel cross dalla destra di Iacoponi trova smarcato a centro area Taflaj che ci prova in spaccata ma la palla finisce fuori. Durante gli ultimi quattro minuti di recupero, quando la partita sembra giunta al termine, è la Rondinella a trovare la rete con Antongiovanni bravo a battere Fontanelli nonostante l’inferiorità numerica, decretando la loro vittoria contro un Mazzola che conosce il primo ko del suo campionato.