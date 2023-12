Il mercato dei dilettanti. Nestor, è Pietro Montanari il nuovo numero uno. L’esterno Corriale saluta la Svezia e rientra a Bastia

PERUGIA – Mercato in fermento nel campionato di Eccellenza. Rinforzo tra i pali per la Nestor, con il ds Lorenzo Ceccarelli che blinda la porta con l’arrivo del classe 2003 Pietro Montanari dal Trestina. Salutano invece i marscianesi il difensore Andrea Acuti (03) passato al Pila e il portiere Davide Baldoni (99) approdato al Magione. Il Pierantonio completa l’attacco con Klesti Muca (00). Il presidente Giuseppe Fumanti annuncia l’arrivo, dal Piccione, del fantasista che sarà subito a disposizione per il big match di domenica con l’Acf Foligno capolista. Nuovo rinforzo sul fronte under in casa Pontevalleceppi. Il ds Stefano Balducci ha definito l’arrivo, dall’Angelana, del centrocampista classe 2004, ex Trestina e San Sisto, Edoardo Sirci, subito a disposizione di Polverini per la sfida con il Branca. Saluta invece i biancorossi il difensore Pietro Puletti (04), ceduto in prestito al Piccione. In Promozione gradito ritorno in casa Bastia. Dopo l’esperienza in quarta categoria svedese, all’IFK, torna a Bastia l’esterno classe 2001 Francesco Corriale, subito a disposizione di Montecucco per la trasferta di Amelia. La Grifo Sigillo non vuole lasciare nulla di intentato nella rincorsa alla salvezza. Ecco così che il club del presidente Bazzucchini ha ufficializzato altri due acquisti dopo il poker della scorsa settimana. Ufficiali gli arrivi del centrocampista di origini argentina Nicolas Boccaccini (98) dal Menaggio, club di Promozione lombarda, e del centrocampista Lorenzo Pistellini (04) dal Castel del Piano. Entrambi saranno subito a disposizione di Di Tanna per la sfida interna di domani con la Nuova Alba.