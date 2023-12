Il mercato dei dilettanti. Si balla il valzer delle casacche

Le società hanno ancora la possibilità di pescare nella lista degli svincolati per eventuali rinforzi dell’ultima ora. Ma in attesa di tornare in campo, a Pistoia e provincia numerose formazioni si sono già mosse sul mercato con l’obiettivo di consolidarsi o di risalire in classifica. In Promozione, il Monsummano ha riabbracciato l’esperto centrocampista Giacomo Tardiola, proveniente dal Via Nova. Il Casalguidi ha invece ceduto l’attaccante Youssef Maarouf, che reclamava maggior spazio nell’undici titolare: il giocatore è sceso in Prima Categoria e punterà adesso a mettersi in mostra nell’ambizioso Quarrata di Francesco Fabbri. Sempre in Prima, un altro numero 9, Niccolò Morelli, è invece passato dai quarratini al Cqs Pistoia. Anche se la novità principale del raggruppamento è rappresentata dall’addio al Pescia del tecnico Cristiano Michelotti.

Il Giovani Via Nova punta a risalire la china dopo un avvio stagionale altalenante e per farlo ha rimpolpato il reparto avanzato: dopo Riccardo Compagnone, la dirigenza ha portato alla Palagina anche Pietro Citera, ex Monsummano. Il Tempio Chiazzano di Panati ha al contrario voluto rinforzare il pacchetto arretrato, con il giovane difensore Christian Kouadio.

In Seconda Categoria, la Montagna Pistoiese attuale prima della classe nel girone E ha dato il benvenuto al centrocampista Marco Petrucci, che nel 2021 esordì in Serie D con l’Aglianese. Particolarmente attivo anche il Cintolese, che vuole a quanto pare mettersi alle spalle gli ultimi passi falsi e riavvicinarsi al più presto alla vetta. Va letto in quest’ottica l’ingaggio dei difensori Alessandro Ruotolo (prelevato dalla Meridien) e Stefano Benvenuti (dal Monsummano).

In Terza Categoria, il Chiesina Uzzanese capolista sogna di blindare il primo posto. E dall’Atletico Casini Spedalino è arrivato l’esperto attaccante Alessandro Damiani. La rincorsa alla vetta per il Bugiani Pool 84 ripartirà infine dall’innesto del giovane centrocampista Simone Luciano, ex-Cerbaia.