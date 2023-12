Il mercato della Promozione. Un mediano per puntare all’Eccellenza. Ma a Solaro manca ancora un attaccante

Si muove il mercato di riparazione anche in Promozione. L’Universal Solaro va sull’usato sicuro e ha aggiunto al suo centrocampo il classe 1988 Nicolò Bigioni che aveva iniziato la sua stagione in Serie D con la Caronnese dove però aveva trovato poco spazio. Tra il 2020 e il 2022 Bigioni aveva militato anche nell’Ardor Lazzate. Tante le squadre nel suo ricco curriculum: Folgore Caratese, Verbano, Oggiono, Vittuone, Accademia Pavese, Romentinese, Castellanzese e Sestese. Un profilo “pronto“ per dare l’assalto all’Eccellenza. Dopo l’arrivo di Lucente e Bigioni, all’appello manca un attaccante per sostituire Milazzo: Brighenti è uno dei profili monitorati dal direttore sportivo Luca Volpi. Sempre nel girone A si è mossa anche la Lentatese, che si riprende dal Biassono il difensore classe ’95 William Meroni. Sempre per il reparto arretrato arriva dalla Vis Nova Riccardo Bruzzese. Lentatese che, però, cede al Ceriano Laghetto l’espertissimo difensore Claudio Quitadamo (ex Meda e Base). Dalla Vis Nova, via Meda, arriva anche il difensore classe 2004 Stefano Iorino. Anche il Ceriano Laghetto è sulle tracce di un attaccante.

Nel girone B movimenti anche per la Concorezzese del direttore sportivo Glauco Paggetta. In uscita tre ragazzi del 2004: il terzino sinistro Franco accasatosi alla SASD, l’esterno destro Zelante che va all’Usmate e Colombo, ancora in ballottaggio tra Biassono e Dipo. Per ora c’è da registrare soltanto una new entry; anche la Conco pesca dal Biassono che nella finestra invernale ha smembrato buona parte della sua rosa. Dai rossoblù vestirà le casacche biancorosse il difensore classe 2003 Daniele Gallizzi, cresciuto nella scuola Pro Sesto.

