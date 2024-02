Il mercato. L’OraSì sulle piste dell’argentino Tomas Cavallero. Potrebbe prendere il posto di Mitja Nikolic

Cambio di straniero nell’OraSì? La voce circolava già da tempo e in queste ore, a meno di una settimana dalla chiusura del mercato fissata per mercoledì 28, sono arrivate le conferme. Sembra infatti che il candidato a prendere il posto di Mitja Nikolic sia l’argentino Tomas Cavallero, guardiaala in forza alla NPC Rieti, formazione del girone A di B Nazionale. Sulle sue tracce c’è però anche Vicenza, che cerca un sostituto per Diego Terenzi, passato alla Libertas Livorno. Cavallero, classe 1998, era arrivato in estate a Rieti, ma complice un infortunio a novembre e l’acquisto di Terrence Roderick, era finito fuori squadra. Da metà gennaio è ritornato a giocare a causa dell’infortunio dello statunitense, pronto però a rientrare e a farlo tornare in tribuna, e dunque cerca una nuova sistemazione per il finale di stagione. Cavallero, che sta viaggiando a 12.7 punti di media in 15 gare, lascerà Rieti da lunedì perché domenica giocherà a Salerno. Il suo arrivo porterebbe a Ravenna punti e imprevedibilità offensiva. È invece tramontato l’interesse della Bakery Piacenza per Restelli.

l.d.f.