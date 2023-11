Il mercato. Onishchenko torna all’Orvietana

Per qualche giorno è stato aggregato al gruppo di Magrini, ma alla fine il Siena ha deciso di non tesserarlo: una scelta dettata non tanto dalle qualità del ragazzo, che ha convinto, ma per il fatto che la rosa bianconera era già numericamente a posto; un’altra operazione sarebbe stata contemplata soltanto per l’ingaggio di un giocatore davvero utile alla causa. Artem Onishchenko, mezzala ucraina, classe 2003, ha quindi preso un’altra strada: è tornato all’Orvietana, in Serie D, dove aveva giocato anche la scorsa stagione, in prestito dal Perugia (ieri era anche a Poggibonsi, per la gara che è stata poi sospesa per un infortunio all’arbitro). Il mercato del Siena si è quindi concluso con il tesseramento di Roberto Candido: in vista del mercato invernale, tra qualche settimana verrà fatto il punto della situazione, per capire di quali innesti ha bisogno l’organico bianconero e quali giocatori saluteranno per accasarsi in un’altra squadra. Probabile che l’attenzione si focalizzi sulle quote.