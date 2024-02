Il Metato cala il poker. Torcigliano ancora in scia

L’Arena Metato, campione in carica, liquida 4-1 il Ctz Imballaggi Francè e mantiene la vetta. Di Bianco, Amdiaze e doppio Barbagallo a referto. Accorcia Nocchi. “Vittoria tranquilla” assicura Gianluca Franchi. Dietro resiste il Torcigliano che batte 4-2 l’Mb Team. Monti, Scavo, Viviani e Giannini per il successo. Agli sconfitti non basta la doppietta di Barbagallo. “Partita dominata e giocata ad alti livelli” commenta Andrea Giannini del Torcigliano. “Ci abbiamo provato ma loro si sono dimostrati più forti” dice Giovanni Berlingeri dell’Mb Team. Il GO I Passi batte 2-1 il Tdl Soccer cui non basta l’acuto di Bitto. Borghini e Nannini risolvono la contesa. “Partita maschia giocata alla pari” è l’analisi di Francesco Artigiani del Tdl Soccer.

Con Raffaelli e la doppietta di Vizzoni la Lube Cucine batte 3-0 il Nuovo Mondo Fitness. Cinquini, Callegaro e Ndiaye per il 3-1 Croce Verde Discobolo sull’Msa Force Diavolo, cui non basta Kalievic. Quintavalle e Menchini, con una stupenda rovesciata, firmano il 2-1 Hotel Virginia sul Villa Diletta, che sigla con Martini. “Bella partita e vittoria sudata” commenta Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia.

Il Terrinca supera 2-1 il Real Nocchi, che sigla con Pardini, grazie ad una autorete a favore e a Fatica. “Vittoria pesante contro una squadra molto forte. La nostra miglior prestazione stagionale” analizza Ludovico Pili del Terrinca. Infine spettacolare 3-3 tra Unione Quiesa Orange e Piano di Mommio Manu. Ai locali non bastano la doppietta di Raffaelli ed il rigore di Simonetti. Con la doppietta di Manfredi ed il singolo di Salvadori è parità. “Occasione persa, gli abbiamo regalato tre reti” dice laconico Federico Zompa dell’Unione Quiesa Orange. “Abbiamo lottato da squadra con grande spirito” assicura Marco Lasurdi del Piano di Mommio Manu.

Classifica: Arena Metato 31; Torcigliano 29; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 24; Tdl Soccer 23; Hotel Virginia 20; Unione Quiesa Orange 19; Lube Cucine e Mb Team 18; Bellariviera e Real Nocchi 16; Msa Force Diavolo 14; Villa Diletta 13; Terrinca e Piano di Mommio Manu 10; Ctz Imballaggi Francè 7; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti