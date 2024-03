Il mini allungo del Carpi capolista. I tre punti arrivano dalla panchina

di Davide Setti

Per tirare fuori gli occhi della capolista e infilare la quarta vittoria di fila (ottava nelle ultime 9 gare) questa volta servono alcuni accorgimenti dalla panchina. Il Carpi li trova con gli ingressi nella ripresa di Rossi (che sblocca il match) e Larhrib (che semina il panico) e dopo un’ora abbondante di sofferenza anche la resistenza del Mezzolara ultimo della classe si sgretola. Il 3-0 permette alla squadra di Serpini di allungare ancora al comando dopo i ko di Forlì e San Marino, col Ravenna a -2 che rimane l’avversario più temibile, in virtù anche di un calendario più agevole rispetto a quello dei biancorossi nelle ultime 6 gare. Che quella contro l’ultima della classe fosse una gara trappola lo sapevano anche i sassi e per 45’ il Carpi ha ingigantito i meriti di un avversario ordinato con un possesso palla lento e prevedibile, in cui tutti hanno viaggiato a ritmi ridotti. Saporetti e Sall poco serviti, Cortesi appannato, Beretta (alla prima da titolare per Tentoni) incapace di ’strappare’ hanno dato forma a un Carpi compassato, che ha rischiato per un dribbling avventato di Lorenzi su Alessandrini al limite ed è stato salvato da Verza sulla linea di porta in mischia. L’unica vera chance costruita l’ha sprecata Forapani mandando di testa alto da due passi l’invito di Cecotti. Nella ripresa la scossa è arrivata dalla panchina. Serpini ha scelto subito Rossi per Beretta, con l’ex di turno che si è alternato con Mandelli in regia. Spostato a sinistra il ’faro’ biancorosso ha illuminato il Carpi, pericoloso prima con Forapani (destro ciccato) e poi con la traversa di testa di Saporetti. Ma sono servite altre due scosse per scacciare i fantasmi: l’aggancio momentaneo del Ravenna in vetta (rigore dell’1-0 sulla Sammaurese) e soprattutto l’ingresso di un indemoniato Larhrib sulla trequarti. Dal suo sfondamento a sinistra è nato il cross che Forapani ha trasformato in assist per il comodo tap in di Rossi. Una volta sbloccata, la gara è stata in discesa.

Il Carpi non ha mai rischiato e dopo aver sfiorato il 2-0 con Rossi, Larhrib e Arrondini lo ha trovato grazie alla giocata sontuosa di Mandelli, con Saporetti che dopo un primo tiro rimpallato ha insaccato il suo 20esimo centro. Nel finale anche il tris di testa di Verza, a rimorchio di testa sul cross di Arrondini a completare la domenica del mini allungo biancorosso.