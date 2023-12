"Il mio Fosso ha tempra"

Che il Fossombrone abbia una difesa di ferro lo dimostra il dato statistico: 10 gol subiti in 16 partite, miglior difesa del girone. Di contro si segna poco (16 reti) ma il pareggio smuove la classifica, soprattutto se conquistato in trasferta sul campo di una avversaria come il Sora che venivano da quattro risultati utili consecutivi. Una trasferta anche tortuosa che per via di un guasto al pullman che ha ritardato notevolmente il viaggio della comitiva biancoceleste. "Siamo partiti da Fossombrone sabato alle 14,30 – racconta il diesse Pietro D’Anzi – tra Teramo e l’Aquila si è rotta una cinghia del motore del pullman e siamo arrivato a Sora alle 22,14. Riguardo la partita è stata molto combattuta, intensa e con tanta grinta a farla da padrone. Una gara spigolosa giocata bene da ambe le parti, un pareggio che smuove la classifica e che ci serve per allungare la striscia dei risultati positivi sperando di concludere l’anno nel miglior modo possibile". "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove ci è mancato solo il gol – commenta l’allenatore– e ci è stato annullato un gol per un fuorigioco molto dubbio. Abbiamo creato tanto e giocando all’attacco. Nel secondo tempo abbiamo un po’ pagato lo sforzo e il Sora è ritornato pur non creando pericoli nella nostra porta e la gara è stata più equilibrata. Nel finale dopo l’espulsione di un giocatore avversario abbiamo finito in attacco e abbiamo avuto un’altra situazione importante con Battisti ma che non siamo riusciti a concretizzare. Comunque siamo contenti della prestazione e di aver fatto un risultato positivo fuori casa. È chiaro che un po’ di rammarico c’è però c’è anche da tener conto che stiamo facendo un grande sforzo: abbiamo diversi giocatori che stanno giuocano anche in condizioni precarie e questo nel secondo tempo l’abbiamo un po’ pagato, adesso dobbiamo solo cercare di recuperare le energie per il turno di mercoledì dove dobbiamo cercare di ottenere il massimo e di fornire questo genere di prestazione". Sulla stessa lunghezza d’onda il commento dell’attaccante Lorenzo Pagliari tra i protagonisti della bella prestazione: "E’ stata una partita maschia giocata ad alta intensità. Siamo stati più bravi il primo tempo creando diverse occasioni da rete ma abbiamo sbagliato sempre l’ultimo passaggio o la scoccata finale. Una buona prestazione ed alla fine un punto che fa proseguire la striscia positiva. Recuperiamo adesso le pile per l’ultima partita di andata, siamo in casa quindi dovremo cercare di portare via il bottino pieno per fare un regalo a noi e a tutti I ragazzi che anche domenica ci hanno seguito fino a Sora con gran entusiasmo". Il prossimo match valevole per l’ultima giornata d’andata è in programma per domani alle ore 14,30 a Fossombrone contro il Tivoli che viene dallo 0 a 0 casalingo contro il Vastogirardi.

Amedeo Pisciolini