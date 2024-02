Il mister. "Davvero difficile parlare di calcio»

SORBOLO (PARMA)

C’è davvero poca voglia di parlare nel dopo gara di Lentigione-Carpi. L’infortunio di Sabotic ha scosso tutti anche in casa biancorossa e mister Cristian Serpini (foto) pensa al difensore reggiano. "La vittoria più grande è stata vedere Minel che si è ripreso – le sue parole – e non ci sono colori in questi momenti, i ragazzi delle due squadre erano abbracciati insieme e credo che la grande gioia sia quella di ricevere a breve buone notizie su di lui". Sulla gara il tecnico è soddisfatto. "Abbiamo fatto una buonissima gara per intensità e voglia di non prendere gol, ero molto contento fino al 97’ poi però è dura parlare di calcio – prosegue – nel primo tempo abbiamo fatto pochino, mentre nella ripresa siamo ripartiti bene, tenendo la palla nella loro metacampo. Ora c’è la sosta? Possiamo lavorare e recuperare molti giocatori che sono fuori, la dobbiamo sfruttare in questo senso". Fra i più positivi, dopo 3 mesi senza giocare da titolare, c’è stato Tommaso Tentoni, autore di una gara di grande sostanza da mezz’ala. "Intanto spero che Sabotic stia bene – spiega il centrocampista ex Novara - perché sono stati attimi interminabili. Dal punto di vista sportivo era la gara che ci eravamo detti di fare, questo è un campo molto difficile, diverso dagli altri, loro ti fanno giocare sporco e abbiamo seguito le linee del mister. La gara si è giocata come ci aspettavamo su un filo, bastava un episodio o una bella azione come quella di Sall che ci ha dato tre punti. Ma il successo deve essere un punto di partenza, come queste 3 vittorie, il cammino è ancora lungo". Sul suo rientro spiega così. "Anche per me deve essere un punto di partenza per dare una mano – conclude – come invece fin qui per tante gare non è potuto accadere per vari motivi che sapete, voglio lasciarmi tutto alle spalle e dare una mano al Carpi".

d.s.