Il modello da seguire. Quando gli Juniores portarono lo scudetto

Il settore giovanile è stato il piatto forte fin da quando, a fine anni Settanta, il calcio è rinato a Sansepolcro con la nuova società. Davide Mezzanotti è stato il primo grande prodotto: aveva 14 anni quando passò al Torino per poi iniziare una importante carriera fra serie A, B e C. Per lungo tempo, il Sansepolcro è stato protagonista in Umbria fra titoli regionali e Coppe Disciplina, diventando un modello da seguire, con il top raggiunto 15 anni fa ad Aprilia, quando la Juniores di Maurizio Falcinelli conquistò lo scudetto nella finale vinta ai rigori contro il Savona.

Che questo trionfo dei Giovanissimi Sperimentali apra un nuovo ciclo?