Il mondo del calcio in lutto. L’addio a Gigi Riva. I duelli con il Cavallino

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa a 79 anni di Gigi Riva. Rombo di Tuono, il miglior marcatore di tutti i tempi in azzurro, campione d’Europa, vice campione del Mondo, ma soprattutto l’uomo simbolo del Cagliari che vinse lo scudetto. Un pezzo di storia del pallone che ha incrociato in carriera anche l’Arezzo per tre volte, sempre in Coppa Italia. La prima nel 1966-67 (Coppa Italia) quando il Cagliari perse ad Arezzo per 1-0 con gol di Benvenuto, altro bomber di razza. Poi nel 1971-1972 sempre in Coppa Italia ecco un pirotecnico 2-2 tra i rossoblù di Scopigno e gli amaranto di Ballacci con il Cavallino che viene raggiunto sul pari solo allo scadere. L’ultimo incrocio con Riva nel 1972-73, ancora in Coppa Italia, con Gigi Riva che segnò due delle tre reti con le quali i padroni di casa si imposero per 3-0.