Il Montecchio chiede strada al Fabbrico

Sempre più pesanti i punti nel calcio dilettanti (ore 15.30): ultimi 270’ in Eccellenza, Promozione e Prima categoria, mentre Seconda e Terza hanno ancora 180’ da giocare.

Piazzato un nuovo sorpasso in vetta, la Vianese (Promozione) ospita la matricola United Carpi del trainer reggiano Cristian Borghi finora al 5° posto, ma senza chances di play-off a causa del netto divario di punti col trio di testa. Deve ripartire il Bibbiano/San Polo, dopo il rocambolesco 2-2 interno con l’Atletic Progetto Montagna, sul neutro di Bomporto contro l’Atletic CdR Mutina, quarta forza ma tagliata fuori dagli spareggi. Sulla carta, impegno meno severo per l’Arcetana, terza della classe, che attende il Cavezzo penultimo con l’obiettivo di sfruttare eventuali passi falsi delle rivali.

Nel girone A tre sfide cruciali, con il Luzzara che deve dare un calcio alla crisi vincendo a Felino, facendo il tifo per un hurrà della Sammartinese, in corsa per i play-off, contro il Cervo, attualmente davanti ai luzzaresi che attualmente sarebbero retrocessi direttamente. Per avvicinare l’obiettivo salvezza, il Campagnola va all’assalto della maglia nera Real Sala Baganza.

I destini della corsa salvezza in Eccellenza si giocano su due campi reggiani: fari puntati al "Notari" per il derby che oppone le matricole Montecchio e Fabbrico con gli ospiti intenzionati a vendicare il ko dell’andata. Match-ball per il Rolo che conta sulla spinta del pubblico per inguaiare definitivamente i bolognesi del Faro.

Secondo big-match di fila per il Casalgrande (Prima) che, incassato il ko di Montombraro, deve sfilare l’argento ai formiginesi dello Smile. La Rubierese, impegnata nella lotta salvezza, chiede strada al Daino Santa Croce, reduce dalla conquista ai rigori della finale di Coppa Emilia contro il Colombaro. Non serve a nessuno il pari nel classico della Bassa fra Guastalla e Reggiolo con gli ospiti costretti al blitz per non sprofondare. Ultimi 180’ per la Seconda dove la Barcaccia potrebbe festeggiare l’immediato ritorno in Prima espugnando Casina e in caso di mancato hurrà dell’Atletico Bibbiano Canossa contro uno Sporting Cavriago impegnato ad uscire dalla zona play-out. Sarebbe una domenica storica per il fantasista enzano Stefano Falbo, ex di turno di lunga data proprio contro il Real Casina.