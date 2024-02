Il Montefano conquista tre punti contro i cremisi. Mariani: "È una vittoria che ci dà fiducia"

Il Montefano ha tirato un brutto scherzo di Carnevale al Tolentino, andando a vincere al "Della Vittoria" proprio mentre in piazza e nelle vie del centro impazzava la festa con centinaia e centinaia di persone mascherate. In campo, invece, si faceva sul serio perché nessuna delle due squadre voleva perdere. "Abbiamo ottenuto una vittoria importantissima su un terreno di gioco difficilissimo – dice Nico Mariani, allenatore del Montefano – contro una formazione che esprime un gran calcio. Avevo detto ai ragazzi che per fare risultato saremmo dovuti restare concentrati fino all’ultimo e avere l’atteggiamento che poi ho visto in campo. Avevamo preparato bene la gara e la squadra è stata brava a saperla interpretare al meglio. Certamente, una volta in vantaggio abbiamo dovuto fare una partita ancora più attenta e siamo riusciti a portare a casa un risultato che ci dà fiducia e consapevolezza per il prosieguo del campionato". Il Montefano è terzo e domenica gioca di nuovo in trasferta, sul campo della Jesina. "È un torneo molto equilibrato, livellato verso l’alto, pieno di scontri diretti – prosegue Mariani – e se vinci due gare di seguito sei di nuovo lì, a lottare nella parte alta della classifica. Credo che questa incertezza regnerà fino al rush conclusivo. Ogni sfida è una finale, chi saprà sbagliare di meno porterà a casa il titolo".