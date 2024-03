Il Montefano sale in vetta. La Rata fa il pieno di rabbia

MACERATESE

0

MONTEFANO

1

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Martedì (42’ st Di Ruocco), Sensi, Strano, Luciani; Mancini, Pagliari (24’ st Edoardo Ruani), Gomis; Minnozzi (33’ st D’Ercole), Perri (28’ Amico), Cirulli (42’ st Iulitti). A disp.: Vittorini, Nicolosi, Massei, Compagnucci. All. Pieralvise Ruani.

MONTEFANO (4-4-2): David; Morazzini, Monaco, Postacchini, Giovanni De Luca (33’ st Stampella); Di Matteo (24’ st Emanuele De Luca), Alla, Sindic, Bonacci (14’ st Calamita); Palmucci (46’ st Guzzini), Dell’Aquila (38’ Latini). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Pjetri, Toro. All. Mariani.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Rete: 39’ st Alla.

Note: 800 spettatori con rappresentanza ospite. Espulso al 26’ Gagliardini. Ammoniti: Strano, Latini, Mancini, Martedì, Calamita, Palmucci, Luciani. Angoli. 3-1.

Una domenica indimenticabile per il Montefano che approfitta della sconfitta della Civitanovese per volare in testa alla classifica dopo avere battuto la Maceratese all’Helvia Recina. Al contrario è una domenica bestiale per i biancorossi, costretti a giocare in inferiorità numerica per la contestata espulsione di Gagliardini e per non avere sfruttato le occasioni. A fine gara la squadra di casa, che chiede invano un rigore per un fallo di mano, esce tra gli applausi del pubblico che apprezza la prestazione. La prima occasione è di marca biancorossa: ci prova per due volte Perri (17’), nella prima la conclusione è rimpallata da un avversario e nella seconda non inquadra lo specchio. Poi Minnozzi (25’) tenta la via del gol, ma calcia fuori. Il Montefano si fa vedere (26’): palla in profondità per Palmucci che costringe Gagliardini a uscire dai pali per rinviare; nell’intervento il giocatore viola resta a terra. Per l’arbitro è fallo da ultimo uomo: rosso tra le proteste dei locali. Ruani manda in campo il portiere di riserva Amico al posto di Perri, che non prende bene la decisione del tecnico. Il tempo si chiude con la verticalizzazione di Alla per Di Matteo che in scivolata non impensierisce il portiere. Nella ripresa Minnozzi (2’) angola troppo la conclusione e Cirulli (4’) non inquadra lo specchio. La Maceratese insiste e Minnozzi (15’) colpisce bene in rovesciata la palla deviata in angolo da un avversario. Al 39’ il gol partita: Alla dalla distanza lascia partire un tiro che s’infila a fil di palo. Poi la gara non ha più nulla da dire.