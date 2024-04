Il Montefano si ferma al secondo posto. Sgambetto dell’Urbania che vince 2-0

2

MONTEFANO

: Urbietis, Nouri, Sema, Giovanelli, Catani (44’ s.t. Aluigi), Mistura, Franca (13’ s.t. Antoniucci), Carnesecchi, Nunez (44’ s.t. Diene), Mangiarotti (41’ s.t. Paszynski), Zingaretti (32’ s.t. Marengo). All. Omiccioli.

MONTEFANO: David, Cingolani (16’ s.t. Calamita), De Luca E. (17’ s.t. De Luca G.), Alla, Monaco, Postacchini, Di Matteo (35’ s.t. Stampella), Sindic, Papa, Palmucci (24’ s.t. Bonacci), Latini (24’ s.t. Guzzini). All. Mariani.

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: Nunez 23’ s.t., Nouri 43’ s.t.

Note: ammoniti Zingaretti, Mangiarotti, De Luca E., Alla, Sindic.

di Andrea Alessandroni

Ultimi novanta minuti della stagione regolare di Eccellenza. Il Montefano, al termine di un campionato avvincente, strappa il pass per la post-season ed è ora atteso dal playoff in casa contro l’Urbino. L’Urbania mantiene la categoria a un anno dalla promozione e saluta Mirco Omiccioli dopo due anni pieni di successi e soddisfazioni. Il primo tempo si apre con gli ospiti un po’ contratti, forse con le gambe pesanti vista l’importanza della partita. L’Urbania, invece, parte forte, trascinata da un Mangiarotti sugli scudi. Al ventunesimo l’occasionissima: Zingaretti pescato aldilà della linea difensiva serve il dieci durantino che realizza, ma per il guardalinee è fuorigioco. Passano pochi minuti e Mangiarotti non riesce a realizzare da pochi passi, il fantasista impatta bene di controbalzo mancino ma David compie il miracolo. La prima occasione del Montefano arriva con Papa che da sinistra tira sul primo palo, ma Urbietis è reattivo e spedisce in angolo. Sul finale di tempo, l’Urbania sfiora il vantaggio con il pallonetto di Mangiarotti che colpisce la traversa e finisce fuori.

La ripresa riparte con gli stessi toni della prima fazione, partita accesa e dai ritmi brillanti. La prima occasione è del Montefano, Sindic dai venticinque metri tenta la botta ad incrociare ma Urbietis respinge sicuro. Gli ospiti provano il tutto per tutto, ma l’estremo difensore lituano salva ancora su Papa. Al ventitreesimo arriva il pasticciaccio della difesa ospite, De Luca G. appena entrato regala il pallone a Nunez in uscita bassa, l’argentino a tu per tu con David non sbaglia. Il Montefano prova la mossa della disperazione e schiera quattro punte, ma l’Urbania è pericolosissima in contropiede. Nunez si invola verso David ma di sinistro colpisce il palo e sulla ribattuta è bravo Monaco a salvare sulla linea. Nel finale di partita, Antoniucci si incunea in area ma viene respinto, sul rimpallo è bravo a crossarla Marengo e sull’inserimento di Nouri arriva il gol del pendolino marocchino a coronamento di una partita fantastica.