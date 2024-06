Il Montemurlo e il tecnico Rosi si salutano. La Briglia Vaiano potrebbe salire in Seconda

Dalla Terza Categoria saliranno certamente la Valbisenzio Academy e la Polisportiva Naldi: la prima deve ancora scegliere il nuovo tecnico con cui affrontare la nuova sfida dopo l’addio di Antonio Imbriano, la seconda ha ufficializzato Alfredo Bracali come nuovo direttore sportivo. Occhio però ai ripescaggi: all’elenco delle neopromosse per completare gli organici dei gironi potrebbe infatti aggiungersi anche La Briglia Vaiano, a meno che il club non rifiuti il ripescaggio come lo scorso anno. Sono le novità principali della Seconda Categoria 2024/25, sulla base perlomeno di quel che ha detto il campo nelle scorse settimane. Intanto, per il Montemurlo si apre un nuovo capitolo: dopo il secondo posto nel girone F di Seconda e il sogno-promozione infrantosi ai playoff, le strade del tecnico Christian Rosi e della società si sono separate proprio nelle scorse ore. Toccherà quindi al suo successore compiere quello "step" in più che è mancato in questo frangente.

g. f.