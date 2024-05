Il Monterappoli è salvo. Play-out per il Santa Maria

Ponte a Cappiano ai play-off da terza in classifica, Montespertoli salvo, Santa Maria ai play-out. Questi gli ultimi verdetti dello scorso fine settimana di Prima e Seconda Categoria, al termine della stagione regolare. Partiamo dai calligiani, che hanno chiuso il girone D di Seconda Categoria regolando 4-2 al Mediceo il Bellaria Cappuccini Pontedera. Mattatore della gara Covato (12 centri stagionali), che ha aperto e chiuso il poker firmato anche da bomber Becherucci (vice capocannoniere con 23 gol) e Cosentino. Con questi 3 punti la squadra di Bettarini raggiunge quota 56, che vale il 3° posto alle spalle dell’Acciaiolo. Così, domenica prossima il Ponte a Cappiano se la vedrà nella semifinale play-off contro il Crespina, quarto a meno 6 lunghezze. Nello stesso girone sconfitta casalinga indolore per l’Aurora Montaione, rimontato sul 2-1 dal Casciana Termelari dopo il rigore trasformato al 20’ da Meoni, che aveva già festeggiato la salvezza. Nel raggruppamento F di Seconda Categoria a far festa è il Monterappoli, che travolge in casa il Vernio per 7-0 (tripletta di Valenti e gol di Kodraziu, Calonaci, Malpici e Fanuele) e centra la permanenza in categoria. Traguardo che il Santa Maria dovrà invece giocarsi nel play-out casalingo di domenica prossima contro l’EuroCalcio, dopo l’1-1 di Mezzana (per i gialloblù empolesi ha segnato Saccaro). Chiudiamo con il girone C di Prima Categoria, dove il Gambassi saluta la stagione con un ko interno per 2-1 contro il già promosso Cerbaia: inutile il momentaneo pari di Bagnoli.

Simone Cioni