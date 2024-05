Il Montevarchi batte Malotti. Del Grosso lascia con i 3 punti

MONTEVARCHI

3

GROSSETO

1

MONTEVARCHI (4-3-3): Bianchi; Lischi (44’ Artini), Francalanci, Cellai, Messini (57’ Boncompagni); Boiga, Conti (46’ Pardera), Borgarello (46’ Muscas); Rufini, Priore (57’ Keqi), Bontempi. All. Beoni.

GROSSETO (4-3-3): Raffaelli; Aprili (63’ Davi), Cretella, Saio, Macchi; Sabelli, Sacchini, Romairone; Rinaldini, Bensaja (87’ Nocciolini), Riccobono (53’ Fregoli). All. Malotti.

Arbitro: Teghille di Collegno.

Reti: 27’ Aprili, 66’ Boncompagni, 74’ Rufini rig., 92’ Keqi.

Note:Angoli 6 – 7. Ammoniti: Aprili, Cellai, Priore, Rufini e Sabelli. Espulso al 91’ Davi per fallo da ultimo uomo.

MONTEVARCHI – L’Aquila si toglie l’ultimo sfizio e rompe le uova nel paniere al grande ex Roberto Malotti, osannato dalla Curva Farolfi all’ingresso in campo, e al suo Grosseto. Il 3 – 1 al passivo costringe i maremmani a dire addio alla piazza d’onore, carpita dal Follonica Gavorrano, e a giocarsi i play-off con il Livorno. Di contro i valdarnesi chiudono a 43 punti superando sul filo di lana gli eterni rivali della Sangiovannese. Sebbene già salvi capitan Lischi e compagni hanno giocato senza patemi con un 4-3-3 speculare al modulo avversario. Prima del fischio d’avvio minuto di silenzio e commozione nel ricordo di Mario Scarpa, il bomber della promozione in C del 1972. Poi la gara, subito intensa. Ispirati da Sabelli i maremmani, insidiano Bianchi con Bensaja. Replica Rufini con un fendente parato da Raffaelli. Al quarto d’ora un giallo. Bontempi, liberato da Boiga, esalta i riflessi del portiere ospite e sulla ribattuta il tiro di Priore fa gridare al gol ma per la terna la palla non aveva varcato la linea bianca. Vane le proteste aquilotte. Sferzato da pericolo il Grosseto si scuote e trova il vantaggio sotto misura con Aprili al 27’. Non si perde d’animo, tuttavia, la squadra di Loris Beoni che chiede inutilmente un penalty per un fallo su Priore e nella seconda frazione, sospinta dal pubblico, centra il "ribaltone". Del baby Boncompagni a metà tempo il pareggio grazie ad un destro al volo e a ridosso della mezz’ora Boiga, steso da Macchi in area, si procura il rigore del sorpasso, trasformato da Rufini, al nono centro nel torneo. La ciliegina è messa da Keqi che fa tris. In Serata arriva poi la nota del club che annuncia l’interruzione del rapporto con Del Grosso. Adesso parte la caccia al successore.

Giustino Bonci