Il Montevarchi prepara l’assalto al Ponsacco. Beoni stavolta punta su Keqi e Bontempi

di Giustino Bonci

Senza Edoardo Priore, il marcatore più prolifico della squadra appiedato dal giudice sportivo per un turno, il cercherà di bissare nella sfida interna di domani con il Ponsacco il blitz dell’andata griffato proprio dal suo centravanti il 15 novembre scorso. E’ chiaro che un successo irrobustirebbe sensibilmente le quotazioni dell’Aquila nella corsa alla salvezza diretta, dando continuità alla vittoria ottenuta nella media Valle del Serchio. Eppure, nonostante il penultimo posto dei Mobilieri e una retrocessione difficile da esorcizzare, la gara del Brilli Peri – fischio d’inizio alle 14,30 – non deve far cadere i valdarnesi nell’errore di scendere in campo snobbando gli avversari. Lo ha ripetuto, ammonendo i rossoblù e fin dall’immediato dopopartita con il Ghiviborgo, il presidente del club valdarnese Angelo Livi: "Il risultato e la conquista dei tre punti sono essenziali per il cammino ancora lungo verso la salvezza".

Messaggio che lo spogliatoio montevarchino deve far proprio ripensando alle difficoltà incontrate spesso di fronte alle altre formazioni invischiate nel guado dei play-out. Scorrendo a ritroso il torneo si evince, ad esempio, che gli aquilotti non sono andati oltre due pareggi con il Cenaia fanalino di coda e, pur avendo espugnato nella prima parte del campionato Orvieto e Ponsacco, hanno perso in trasferta con il Real Forte Querceta e chiuso in parità il derby con il Sansepolcro giocato in Valdarno. La permanenza in categoria, insomma, va centrata sfruttando al massimo gli scontri diretti rimasti. Lischi e compagni ne giocheranno due al Comunale di via Gramsci, con i ponsacchini e il Real Forte, e uno in Valtiberina con i biturgensi alla penultima giornata. Guai a distrarsi, dunque. La questione tecnica più rilevante in casa rossoblù nella marcia d’avvicinamento all’incontro con gli omocromatici pisani riguarda la sostituzione di Priore. E’ Kristian Keqi il candidato di ruolo a far le veci del bomber ma Loris Beoni potrebbe optare anche per l’impiego in posizione più avanzata di Boiga, Rufini o dello stesso Bontempi, autore a Ghivizzano di un gol da punta vera firmato nei minuti finali con una spettacolare rovesciata.

"Il mio è stato un gesto istintivo – ha raccontato quest’ultimo – ed è andata bene, anche se rivedendo il filmato avrei potuto fare meglio nella coordinazione. Ad ogni modo l’importante è che la rete sia servita per portare a casa i tre punti. Ora è fondamentale insistere – ha chiosato il centrocampista romano con trascorsi nelle giovanili di Sampdoria e Chievo e che ha compiuto 21 anni il 13 gennaio – perché la partita con il Ponsacco è ancora più importante della precedente".