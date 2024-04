Il Montevarchi prepara lo scontro diretto in casa dell’Orvietana. "Ora non fermiamoci». Livi carica i rossoblù

"Non dobbiamo bearci su quanto fatto finora di buono ma moltiplicare gli sforzi per tornare ai livelli che ci competono, a un campionato in linea con le tradizioni dell’Aquila, e il cammino di sicuro non è concluso". Il presidente del Montevarchi Angelo Livi già al termine della sfida vinta meritatamente dai rossoblù grazie ad una prova brillante aveva messo in guardia la squadra facendo eco alle parole di Loris Beoni invitandola a non crogiolarsi sugli allori. Tanto più in vista di uno scontro di classifica ancora più diretto, se possibile, con l’Orvietana che nel turno precedente è stata battuta in casa dalla Pianese e scavalcata di nuovo in classifica dagli aquilotti. 36 i punti di Lischi e compagni contro i 34 degli umbri che all’andata, il 10 dicembre, furono battuti per 3-0 tra le mura amiche dai ragazzi allora allenati da Simone Calori: "Ci sono risultati importanti da conseguire – ha ripreso il massimo dirigente montevarchino – e per questo lancio un appello ai nostri sportivi perché si stringano ancora di più al mister e ai giocatori. Alla bandiera che vogliamo vedere sventolare in Serie D anche nella prossima stagione. Saranno loro, i tifosi, il valore aggiunto per spingerci al raggiungimento di un obiettivo fondamentale di fronte ad un avversario, superato sì per 3–1 nella scorsa giornata ma arrendendosi alla prima della classe".

Giustino Bonci