Il Montignoso continua la marcia in testa

MONTIGNOSO

3

MONZONE

1

MONTIGNOSO: Bedei, Verduci, Mosti, Canesi, Granai, Di Benedetti, Giulianelli, Youssefi, Pucci, Costa, Vatteroni. A disp. Boni, Lorenzetti, Musto, Del Giudice, Donati, Giunta, Del Sarto. All. Alberti.

MONZONE: Vegnuti, Magazzù, Berettieri, Biasi, Ciuffani, Mastorci L., Bonini, Del Padrone, Gasparotti, Alberti, Arcangeli P.. A disp. Dagostinis, Marchi, Marku, Marchiò, Mastorci A., Cecchini, Mastrini. All. Mastrini.

Arbitro: Scalisi di Carrara.

Marcatori: 18’, 27’ pt Vatteroni (MT), 35’ pt Biasi (MZ), 41’ pt Youssefi (MT).

MONTIGNOSO – Il Montignoso non ferma la propria corsa e spazza via il Monzone per centrare la nona vittoria consecutiva e mantenere di 3 punti il vantaggio sulla Fivizzanese. Al ‘Del Freo’ della Renella succede tutto nel primo tempo, con i ragazzi di Alberti che premono subito sull’acceleratore e al 18’ passano in vantaggio con una grande azione di Vatteroni, che stoppa, salta tre avversari e infila Vegnuti all’angolino. Altri 9’ e l’11 rossoblù trova anche la doppietta personale su assist di Costa. Il doppio svantaggio non abbatte gli uomini di Mastrini, che riescono a tornare in partita al 35’ con il colpo di testa di Biasi sugli sviluppi di un calcio piazzato. I lunigianesi ci provano, ma al 41’ devono arrendersi all’eurogol di Youssefi che batte l’estremo difensore ospite dai 25 metri. Nessun sussulto nella ripresa, con i locali che amministrano il decimo risultato utile consecutivo.