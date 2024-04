Il Monturano nel mirino della leader: "Civitanovese, ora concedi il bis"

Terminata la festa per il successo sul Montefano, alla capolista Civitanovese restano due gare da cui trarre bottino pieno per staccare il pass per salire in Serie D. Domenica, alle 16.30, i rossoblù dovranno vedersela con l’ultima della classe, quel Monturano Campiglione che eredita la sconfitta di Urbino ed è in cerca di punti utili per evitare le retrocessione diretta.

La partita si disputerà alle 16.30 allo stadio Ferranti di Porto Sant’Elpidio: alla società rivierasca sono stati concessi mille biglietti e nei vari punti adibiti per la prevendita - Sede societaria, Bar Fontana, Bocciofila ‘La pineta’, Bar Mariò e Bar Vecchia Campagna - sono già diversi i tifosi accorsi per acquistarli, timorosi di rimanerne sprovvisti, visto il possibile esodo della tifoseria. Quanto alla gara di domenica, tutti gli scenari sono chiaramente aperti e, tra questi, anche l’eventuale vittoria del torneo da parte della formazione di Sante Alfonsi, prima a quota 53 punti. Si tratta di un’ipotesi meno probabile, ma certamente non impossibile: gli adriatici, infatti, dovrebbero ottenere i tre punti contro i calzaturieri, mentre entrambe le seconde in classifica (a pari merito con 51 punti), cioè Chiesanuova e Montefano, non vincere contro le rispettive rivali, vale a dire Azzurra Colli ed Urbino.

Guardando all’ultima giornata di campionato, Visciano e compagni riceveranno la Jesina; la compagine di Roberto Mobili concluderà in casa del K Sport Montecchio Gallo, quella guidata da Nico Mariani sarà invece attesa dall’Urbania.

"In queste due partite, dovremo stare attenti ad ogni dettaglio, senza lasciare nulla al caso. In sostanza, bisognerà ripetere la prestazione di domenica scorsa" dice il trequartista rossoblù Alex Strupsceki. L’argentino parla a ragion veduta, avendo realizzato il primo dei due gol contro la formazione viola. "Al di là della rete – spiega Strupsceki –, sono contento per il trionfo: era una partita importante e difficile, perché i viola costituiscono una squadra tosta. D’altronde, in casa stavamo facendo un po’ più di fatica rispetto alle trasferte, quindi abbiamo lavorato molto durante la settimana. Non volevamo dare un’altra delusione ai tifosi".

Ma adesso la testa è tutta alla sfida contro il Monturano Campiglione, che all’andata ha strappato un punto al Polisportivo. "Affrontiamo – conclude il giocatore – tutte le partite con lo stesso atteggiamento, che di fronte ci sia il Monturano oppure il Montefano. Adesso, lavoriamo per fare la migliore prestazione, consapevoli che sarà dura".

Francesco Rossetti