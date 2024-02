Il Muggiò silura anche l’allenatore Di Gioia

Salta il secondo allenatore a Muggiò. Dopo la "separazione consensuale" di fine novembre con Francesco Natobuono al culmine del primo momento di crisi stagionale dopo i proclami estivi e tardo-estivi di vittoria del campionato e sbarco in serie D, arriva anche l’esonero per Stefano Di Gioia chiamato da Jacopo Colombo per provare a risollevare le sorti del club. Dopo un mercato invernale improntato allo svecchiamento della rosa e proiettato, quindi, già alla prossima stagione, le cose non sono affatto migliorate, anzi. La squadra è precipitata al 12esimo in posto, in zona playout e nel 2024 ha vinto una sola gara. Le cinque reti subite domenica in casa per mano del fanalino di coda Castelleone sono state la burrasca che ha fatto traboccare il vaso. Questo il comunicato della società: "Il FCD Muggiò Calcio comunica che il sig. Stefano Di Gioia non sarà più la guida tecnica della Prima Squadra. La società, con dispiacere, ha preso questa decisione al fine di risollevare la squadra da una situazione di classifica potenzialmente pericolosa". Chi al suo posto? "Stiamo valutando" ha risposto ieri il direttore generale Jacopo Colombo invitando poi i giocatori a prendersi le proprie responsabilità. Domani pomeriggio contro la Soncinese andrà in panchina il preparatore Davide Draisci, poi si vedrà…

Ro.San.