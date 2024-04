"Il Muraglia fa la storia"

Con il 4-1 in rimonta contro la Marottese Arcobaleno, il Muraglia, a due giornate dal termine, ha matematicamente vinto il campionato di Seconda categoria (girone B). "Mi sembra di vivere un sogno, che abbiamo fatto diventare realtà con il lavoro e con l’entusiasmo – ha commentato l’allenatore Mattero Crisantemi, 37 anni alla sua prima esperienza in panchina –. Sono felicissimo, abbiamo realizzato qualcosa di speciale e farlo alla prima esperienza tra i ’grandi’ mi riempie di orgoglio. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha sempre mostrato, il mio staff che è stato straordinario e i miei ragazzi, veri artefici di questa splendida cavalcata che ci ha fatto entrare nella storia del Muraglia e di Muraglia, per sempre".

"Una cavalcata senza eguali nella storia del Muraglia calcio" l’ha definita Alioscia Ricci, direttore sportivo della prima squadra e dirigente responsabile del settore giovanile: 63 punti in 28 gare, 19 vinte, 8 pareggiate e 3 perse, il miglior attacco del (58 gol) e la miglior difesa del girone 24 gol subiti) è lo ‘score’ di un team che ha saputo coniugare la qualità con la professionalità e la sete di vittoria. Numeri che acquisiscono ancora più valore se si considera che i biancorossi hanno probabilmente il roster più giovane del campionato, con tanti ragazzi cresciuti nel settore giovanile della società ed alcuni innesti importanti a completamento. Una rosa che ha impressionato anche per la qualità del gioco dimostrato, un gruppo coeso e fortemente motivato che ha saputo dare il proprio meglio in campo. Ora il Muraglia nel prossimo turno andrà a far visita al Csi Fano, terzo in graduatoria e finirà il campionato salutando il proprio pubblico con la gara interna contro l’Isola di Fano per una stagione tutta da ricordare.

Amedeo Pisciolini