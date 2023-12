Il Natale dei campioni

E’ un Diavolo dal cuore grande e dalla bocca cucita quello che mercoledì, a sorpresa, ha voluto regalare un momento di gioia indimenticabile ai pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano portando in visita al reparto di pediatria Rafa Leao e Selena Babb, portiere della prima squadra femminile. Nessun comunicato ufficiale o post “social“ per annunciare o raccontare il pomeriggio speciale vissuto piccoli, perché questi gesti non sempre devono essere sbandierati: il portoghese si è intrattenuto con tutti i presenti, giocando anche alla playstation insieme ai pazienti (un Milan-Napoli combattutissimo) e donando non solo regali per tutti ma soprattutto un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Da lodare l’iniziativa “Progetto Giovani“, nata nel 2011 nel contesto della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e dedicata ai pazienti adolescenti e giovani adulti fino ai 25 anni con l’obiettivo occuparsi non solo della malattia ma anche della vita dei ragazzi. Il Progetto punta a migliorare la qualità delle cure dei pazienti adolescenti e a gestire il post-terapia, e per questo ha creato spazi appositi (stanza multifunzionale, per lo studio, la musica e la palestra) dove i giovani possono confrontare le reciproche esperienze, sentirsi meno soli e affrontare insieme il percorso medico distraendosi con tante iniziative sociali. "Con il Milan abbiamo intrapreso un percorso proficuo da anni fatto di incontri, inviti a Milanello e a San Siro che riescono a regalare una grande gioia ai nostri pazienti. La visita di Leao e Babb è stata fantastica, i bambini si sono commossi ed emozionati vedendo un campione come il portoghese tra di loro", le parole del responsabile della comunicazione dell’Istituto Tumori, Paolo Polli.

Quello di mercoledì è stato il terzo appuntamento organizzato dal club rossonero dopo quelli del 19 dicembre, quando Olivier Giroud e il capitano della Primavera Kevin Zeroli si sono presentati a sorpresa all’Ospedale Buzzi di Milano, e quello del 30 novembre con Yacine Adli e Ismael Bennacer, insieme alle rossonere Greta Adami e Matilde Copetti, che hanno rallegrato con la loro presenza il reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico. Non solo Diavolo. Ammirevole anche l’iniziativa dell’Inter che nei giorni scorsi ha recapitato tantissimi regali (tra cui le maglie “edizione speciale Transformers“) ai piccoli pazienti attraverso tre delegazioni nerazzurre formate da Lautaro Martinez, Matteo Darmian, Carlos Augusto, le calciatrici Durante e Pedersen e i Primavera Owusu, Stankovic e Di Maggio, che si sono recati all’Istituto Nazionale dei Tumori, al Centro Maria Letizia Verga di Monza e al Policlinico.

E poi, come ogni anno l’Inter Club Istituto Nazionale dei Tumori, insieme al professor Boffi (responsabile della Pneumologia e del Centro antifumo), i medici e gli infermieri, ha allestito nell’atrio della Fondazione IRCCS una bancarella per la vendita di gadget sportivi il cui ricavato sarà destinato alla ricerca contro il cancro, regalando anche un televisore da 50 pollici. La stessa iniziativa è stata poi replicata all’Istituto neurologico Besta. Per la festa di Santa Lucia, invece, l’Atalanta (rappresentata dai giocatori della prima squadra Rafael Toloi e Gianluca Scamacca, dagli Under 19 Pardel, Parilla e Tavanti e dall’Under 23 Masi) si è presentata al reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con l’associazione "Amici della Pediatria" con tanti doni e sorrisi da regalare, così come hanno fatto anche i campioni della Pallacanestro Varese con i bambini dell’Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Del Ponte della città, che hanno alternato terapie ed esami a giochi e sfide divertenti con gli atleti, presenti per dare seguito al progetto "Un canestro contro il tumore infantile", nato dalla collaborazione tra Fondazione Giacomo Ascoli e Pallacanestro Varese. Come ricordato da Paolo Polli, infine, anche il Monza calcio ha fatto visita ai giovanissimi pazienti dell’Istituto dei Tumori milanese qualche settimana fa.